Un bambino di nove anni, di nazionalità italiana, è stato fermato all’aeroporto di Londra perché non ha superato i controlli di sicurezza. Il motivo è che, essendo diabetico, portava dispositivi medici che impedivano il passaggio attraverso lo scanner di sicurezza. L’incidente si è verificato durante un controllo di routine prima della partenza. Nessuna altra informazione su eventuali conseguenze o dettagli aggiuntivi è stata resa nota.

Un bambino italiano di nove anni è stato fermato all’aeroporto di Londra perché, essendo diabetico, aveva dispositivi che non gli consentivano di passare lo scanner di controllo. Inutili i tentativi di spiegazione da parte dei genitori, mentre sul fatto è pronta un’interrogazione parlamentare. E così, il regalo dei genitori per la Prima Comunione del bambino si è trasformato in un incubo. L’interrogazione parlamentare. “ La vicenda traumatica del bambino umbro con diabete fermato per controlli all’aeroporto di Stansted, che apprendiamo da notizie a mezzo stampa e sulla quale abbiamo ricevuto, come Intergruppo, una nota da parte di Agd... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Perde il volo perché diabetico e non passa lo scanner di controllo: bambino italiano di 9 anni fermato all’aeroporto di Londra

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