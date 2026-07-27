Perché la doppia sfida lanciata da FdI al Quirinale è piena di rischi

Il centrodestra ha avviato una campagna per influenzare le decisioni sul Quirinale, con l’obiettivo di conquistarlo nel 2029. La strategia include una doppia sfida al Colle, considerata rischiosa, che mira a esercitare pressioni sul presidente della Repubblica. La campagna è in corso da tempo e si concentra sull’orientamento delle prossime elezioni presidenziali.

Doppia sfida al Quirinale. Il centrodestra ha da tempo avviato una campagna di accerchiamento al Colle più alto della Repubblica con l’obiettivo dichiarato di conquistarlo nel 2029. Due le tattiche: assalto all’attuale inquilino, Sergio Mattarella, e scalata diretta al ruolo di presidente della Repubblica fra tre anni. Entrambe più che legittime, ma con rischi politici abbastanza evidenti, perché a volte in politica la forma è sostanza. L’obiettivo Colle è a portata di mano. Dunque, ecco la storia. Dalla fine della Prima Repubblica, quando si è trattato di eleggere un capo dello Stato il centrodestra non ha toccato palla. Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella, pur se eletti a volte anche con i loro voti, non possono certo definirsi di quella parte politica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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