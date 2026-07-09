Piazza Italia al via la kermesse di FdI a Roma al Giardino degli Aranci | politica cultura musica La sfida a Gualtieri è lanciata
È iniziata la settima edizione di “Piazza Italia” al Giardino degli Aranci, a Roma. La manifestazione di Fratelli d’Italia comprende dibattiti politici, presentazioni di libri e musica. La kermesse si svolge nel contesto di una sfida elettorale contro il sindaco della città. L’evento si svolge durante l’estate e coinvolge diverse attività culturali e di intrattenimento. La manifestazione si tiene fino a data da definirsi.
Al via la settima edizione di “Piazza Italia”, l’ormai tradizionale manifestazione estiva di Fratelli d’Italia nella Capitale. Una kermesse che coniuga dibattiti politici, presentazione di libri e momenti di intrattenimento. Dal 9 al 12 luglio al Giardino degli Aranci (piazza Pietro D’Illiria) il mondo della politica si confronterà con rappresentanti del mondo dell’imprenditoria, della cultura, dello sport e del sociale. Obiettivo: avviare insieme un percorso nuovo per Roma, alternativo al modello fallimentare del sindaco dem Roberto Gualtieri. La sfida è lanciata. Il filo rosso di Piazza Italia è tutto nel sottotitolo: “Riscatto capitale: le sfide della città reale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Sanremo 2026 LASI Porta lAlfetta dei Carabinieri al Festival!
Notizie e thread social correlati
Torna "Piazza Italia", la kermesse romana di FdITorna “Piazza Italia”, l’evento politico promosso da Fratelli d’Italia a Roma, organizzato dal Coordinamento Regionale del Lazio e dalla Gioventù...
Cultura: al via ieri sera “Roma in musica”, Gualtieri “spero diventi appuntamento fisso”Ieri sera si è svolta la prima edizione di “Roma in musica”, evento ideato dal cantautore e organizzato con l’assessorato alla Cultura di Roma...
Argomenti più discussi: Torna a Roma Piazza Italia, dal 9 al 12 luglio. La manifestazione di Fratelli d’Italia che sogna il riscatto della Capitale; Roma oltre la narrazione: torna Piazza Italia per un vero Riscatto Capitale. Il programma completo; Festeggiamenti patronali in onore di San Francesco di Paola da domani attorno a Piazza Italia; Vestiti Lunghi Piazza Italia Vestito Verde Abito Lungo Cerimonia Elegante Donna Stile Impero Con Stola.
Torna a Roma Piazza Italia, dal 9 al 12 luglio. La manifestazione di Fratelli d’Italia che sogna il riscatto della Capitale lavocedelpatriota.it/torna-a-roma-p… via @vocedelpatriota x.com
Primo visitatore in Italia Pensando di visitare Torino in ottobre reddit