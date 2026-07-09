Piazza Italia al via la kermesse di FdI a Roma al Giardino degli Aranci | politica cultura musica La sfida a Gualtieri è lanciata

Notizia in breve

È iniziata la settima edizione di “Piazza Italia” al Giardino degli Aranci, a Roma. La manifestazione di Fratelli d’Italia comprende dibattiti politici, presentazioni di libri e musica. La kermesse si svolge nel contesto di una sfida elettorale contro il sindaco della città. L’evento si svolge durante l’estate e coinvolge diverse attività culturali e di intrattenimento. La manifestazione si tiene fino a data da definirsi.