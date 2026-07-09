Piazza Italia al via la kermesse di FdI a Roma al Giardino degli Aranci | politica cultura musica La sfida a Gualtieri è lanciata

Da secoloditalia.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È iniziata la settima edizione di “Piazza Italia” al Giardino degli Aranci, a Roma. La manifestazione di Fratelli d’Italia comprende dibattiti politici, presentazioni di libri e musica. La kermesse si svolge nel contesto di una sfida elettorale contro il sindaco della città. L’evento si svolge durante l’estate e coinvolge diverse attività culturali e di intrattenimento. La manifestazione si tiene fino a data da definirsi.

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Al via la settima edizione di “Piazza Italia”, l’ormai tradizionale manifestazione estiva di Fratelli d’Italia nella Capitale. Una kermesse che coniuga dibattiti politici, presentazione di libri e momenti di intrattenimento. Dal 9 al 12 luglio al Giardino degli Aranci (piazza Pietro D’Illiria) il mondo della politica si confronterà con rappresentanti del mondo dell’imprenditoria, della cultura, dello sport e del sociale. Obiettivo: avviare insieme un percorso nuovo per Roma, alternativo al modello fallimentare del sindaco dem Roberto Gualtieri. La sfida è lanciata. Il filo rosso di Piazza Italia è tutto nel sottotitolo: “Riscatto capitale: le sfide della città reale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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