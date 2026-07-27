Per Meloni quella contro i cantieri della Tav è stata violenza organizzata Schlein l'accusa | Strumentalizza

Meloni ha definito come “violenza organizzata” le azioni contro i cantieri della Tav, mentre Schlein l’ha accusata di strumentalizzare la vicenda. La polemica tra le due leader si è accesa dopo le recenti contestazioni ai lavori sulla linea ferroviaria. La discussione si è concentrata sulle interpretazioni delle proteste e sui toni usati da entrambe le parti. La vicenda è stata trattata nel podcast di Fanpage.it, che ha approfondito i dettagli più recenti.

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Scontri No Tav, Meloni in Val di Susa: Qui violenza organizzata e premeditata

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