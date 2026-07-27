Pedro Neto, attualmente al Chelsea, è nel mirino di Manchester City, Liverpool e club dell’Arabia. Le trattative sono in fase iniziale, ma il suo nome è tra i più discussi per la prossima finestra di mercato estiva. Nessuna decisione è stata ancora presa e il futuro dell’esterno portoghese resta incerto.

Pedro Neto, mercato acceso attorno all’esterno del Chelsea: non solo Manchester City e Liverpool, sirene anche dall’Arabia per il portoghese. Il futuro di Pedro Neto potrebbe diventare uno dei temi più caldi della prossima sessione estiva di calciomercato. L’esterno offensivo del Chelsea è reduce da una stagione di grande continuità, nella quale ha trovato spazio con regolarità tra campionato e coppe, confermandosi come uno dei profili più interessanti della rosa londinese. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il rendimento del portoghese non è passato inosservato. Con 52 presenze complessive, 10 gol e 10 assist, Pedro Neto ha messo insieme numeri importanti, attirando l’attenzione di diversi club pronti a valutare un possibile investimento. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pedro Neto, futuro incerto al Chelsea: Manchester City, Liverpool e Arabia sulle tracce dell’esterno

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