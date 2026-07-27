Paura sul volo Roma-Filadelfia | sei assistenti di bordo si sentono male L’aereo costretto ad un atterraggio d’emergenza a Dublino

Da open.online 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sei assistenti di bordo si sono sentiti male durante il volo Roma-Filadelfia di American Airlines, costringendo l’aereo a un atterraggio d’emergenza a Dublino. Il volo, un Boeing 787-9 decollato da Roma alle 12:57, era diretto a Philadelphia. Non sono stati segnalati danni o feriti tra i passeggeri, e l’aereo è atterrato in modo sicuro. Le autorità aeroportuali stanno indagando sulle cause dell’episodio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sabato pomeriggio, il volo AA719 di American Airlines — un Boeing 787-9 decollato da Roma Fiumicino alle 12:57 e diretto a Philadelphia — è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Dublino. A circa quattro ore dalla partenza, mentre il velivolo sorvolava l’Atlantico, sei dei nove assistenti di volo hanno accusato improvvise vertigini e malessere. I piloti hanno quindi deciso, per precauzione, di invertire la rotta verso l’Irlanda, dove l’aereo è stato accolto dal personale sanitario. Le possibili cause: aria contaminata o fumi esterni?. Escluse intossicazioni alimentari o malattie infettive, i sospetti si concentrano sui sistemi di ventilazione. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Roma.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Sei assistenti di volo si sentono male. E il Roma-Filadelfia deve atterrare a DublinoSei assistenti di volo si sono sentiti male durante il volo Roma-Filadelfia e l’aereo è stato costretto ad atterrare a Dublino.

Malori tra i 6 sei assistenti di volo tre ore dopo il decollo, l'aereo da Roma a Filadelfia costretto ad atterrare a DublinoDopo circa tre ore dal decollo, sei assistenti di volo hanno accusato malori mentre l'aereo sorvolava l'Oceano Atlantico.

Temi più discussi: Volo Roma - Filadelfia dirottato a Dublino, malore misterioso colpisce 6 assistenti di volo sullo stesso aereo; Malore per sei assistenti, atterraggio d'emergenza per il Roma-Filadelfia; Sei assistenti di volo stanno male, il Roma-Filadelfia costretto ad atterrare a Dublino; Malori a bordo per l'equipaggio dell'aereo sull'Oceano, il Roma-Filadelfia non riparte: cosa è successo sul volo.

roma filadelfia paura sul volo romaPaura sul volo Roma-Philadelphia: sei assistenti di volo si sentono male, atterraggio d’emergenza a DublinoVertigini e malesseri dopo tre ore di viaggio. Si cerca la causa, mentre American Airlines conferma la presenza di un odore sgradevole a bordo ... huffingtonpost.it

roma filadelfia paura sul volo romaOdore misterioso sul volo Roma-Filadelfia: 6 assistenti si sentono male, scatta l’atterraggio d’emergenzaPaura sul volo Roma-Filadelfia: sei assistenti accusano vertigini e malesseri. Atterraggio d’emergenza a Dublino per un odore misterioso. rds.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web