Paura sul volo Roma-Filadelfia | sei assistenti di bordo si sentono male L’aereo costretto ad un atterraggio d’emergenza a Dublino

Sei assistenti di bordo si sono sentiti male durante il volo Roma-Filadelfia di American Airlines, costringendo l’aereo a un atterraggio d’emergenza a Dublino. Il volo, un Boeing 787-9 decollato da Roma alle 12:57, era diretto a Philadelphia. Non sono stati segnalati danni o feriti tra i passeggeri, e l’aereo è atterrato in modo sicuro. Le autorità aeroportuali stanno indagando sulle cause dell’episodio.

Sabato pomeriggio, il volo AA719 di American Airlines — un Boeing 787-9 decollato da Roma Fiumicino alle 12:57 e diretto a Philadelphia — è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Dublino. A circa quattro ore dalla partenza, mentre il velivolo sorvolava l’Atlantico, sei dei nove assistenti di volo hanno accusato improvvise vertigini e malessere. I piloti hanno quindi deciso, per precauzione, di invertire la rotta verso l’Irlanda, dove l’aereo è stato accolto dal personale sanitario. Le possibili cause: aria contaminata o fumi esterni?. Escluse intossicazioni alimentari o malattie infettive, i sospetti si concentrano sui sistemi di ventilazione. 🔗 Leggi su Open.online

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Sei assistenti di volo si sentono male. E il Roma-Filadelfia deve atterrare a DublinoSei assistenti di volo si sono sentiti male durante il volo Roma-Filadelfia e l’aereo è stato costretto ad atterrare a Dublino.

Malori tra i 6 sei assistenti di volo tre ore dopo il decollo, l'aereo da Roma a Filadelfia costretto ad atterrare a DublinoDopo circa tre ore dal decollo, sei assistenti di volo hanno accusato malori mentre l'aereo sorvolava l'Oceano Atlantico.

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Odore misterioso sul volo Roma-Filadelfia: 6 assistenti si sentono male, scatta l’atterraggio d’emergenzaPaura sul volo Roma-Filadelfia: sei assistenti accusano vertigini e malesseri. Atterraggio d’emergenza a Dublino per un odore misterioso. rds.it