Dopo circa tre ore dal decollo, sei assistenti di volo hanno accusato malori mentre l'aereo sorvolava l'Oceano Atlantico. L'aereo, partito da Roma e diretto a Filadelfia, ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Dublino. Nessun passeggero è stato coinvolto. La compagnia ha comunicato che i membri dell'equipaggio sono stati prontamente assistiti. L'aereo è rimasto a terra per alcune ore prima di ripartire.

Un volo della American Airlines partito da Roma Fiumicino e diretto a Filadelfia è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Dublino dopo che diversi membri dell'equipaggio di cabina hanno accusato un malore mentre l'aereo sorvolava l'Oceano Atlantico. Il Boeing 787-9 Dreamliner è atterrato senza problemi in Irlanda, ma il viaggio non è potuto proseguire a causa della mancanza di un equipaggio sostitutivo. Cosa è successo sul volo American Airlines Roma-Filadelfia L'episodio è avvenuto sabato 25 luglio a bordo del volo AA719, operato con un Boeing 787-9 Dreamliner, decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino e diretto all'aeroporto internazionale di Filadelfia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Malori tra i 6 sei assistenti di volo tre ore dopo il decollo, l'aereo da Roma a Filadelfia costretto ad atterrare a Dublino

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