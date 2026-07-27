Il dato emerge da un’indagine della tech company Fiscozen, realizzata analizzando nel 2025 le abitudini e l’andamento economico di quasi 44mila titolari di Partita Iva. Ne esce il ritratto di un lavoro autonomo nel quale la libertà di organizzarsi convive con la difficoltà di tracciare un confine netto tra tempo professionale e vita privata. Una condizione che, tuttavia, non sembra però tradursi in un rifiuto del modello scelto per la propria attività: l’80% degli intervistati si dichiara soddisfatto della propria vita professionale, soprattutto grazie alla possibilità di decidere in autonomia come gestire il lavoro e le giornate. Luglio è il mese in cui si incassa di più L’estate delle Partite Iva è caratterizzata anche da una netta discontinuità nei fatturati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Partite Iva, le ferie sono un miraggio, solo uno su cinque riesce davvero a staccare (ma 8 su 10 sono contenti così)

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