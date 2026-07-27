Parole irriguardose verso Lega Serie A | multa di 2mila euro per Sarri C' entra il derby Roma-Lazio

Notizia in breve

Maurizio Sarri è stato multato di 2.000 euro dalla FIGC per aver pronunciato parole irriguardose nei confronti della Lega Serie A. La sanzione è stata decisa dopo un patteggiamento e si riferisce a commenti fatti durante la scorsa stagione, mentre allenava la Lazio. La vicenda è collegata al derby tra Roma e Lazio.