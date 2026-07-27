Parole irriguardose verso Lega Serie A | multa di 2mila euro per Sarri C' entra il derby Roma-Lazio
Maurizio Sarri è stato multato di 2.000 euro dalla FIGC per aver pronunciato parole irriguardose nei confronti della Lega Serie A. La sanzione è stata decisa dopo un patteggiamento e si riferisce a commenti fatti durante la scorsa stagione, mentre allenava la Lazio. La vicenda è collegata al derby tra Roma e Lazio.
A seguito di un accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, Maurizio Sarri è stato sanzionato con un'ammenda di 2.000 euro dalla Figc. I fatti risalgono alla scorsa stagione, quando il tecnico era sulla panchina della Lazio., A carico dell'attuale allenatore dell'Atalanta era stato aperto un procedimento "per aver in più occasioni utilizzato parole irriguardose, ovvero, prive del dovuto rispetto nei confronti della Lega Calcio Serie A, o meglio dei suoi componenti persone fisiche tutte, che nell'ordinamento federale si occupa di predisporre, gestire, organizzare e rendere ufficiale il calendario del Campionato di Serie A". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Notizie e thread social correlati
Derby Roma-Lazio: Sarri torna in panchina dopo il fronte con la LegaDomenica si terrà il derby tra Roma e Lazio, con l'allenatore della squadra ospite che tornerà in panchina dopo aver minacciato di non presentare la...
De Siervo (Lega di Serie A): "Il derby Roma - Lazio si gioca lunedì? Non credo proprio"Nelle ultime ore si discute sulla possibile data del derby tra Roma e Lazio, con alcune voci che indicano il lunedì come giorno scelto per la partita.
Si parla di: Parole irriguardose nei confronti della Lega Calcio Serie A: ammenda di 2.000 euro per Maurizio Sarri.
Amato archivia la denuncia Lega Serie A contro Binaghi per le parole sul calcioÈ stata archiviata la denuncia presentata dalla Lega Serie A nei confronti di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp). La decisione è stata presa dal Garante del ... it.blastingnews.com
Lega Serie A, esposto ad Amato per le parole di Binaghi sul 'calcio con i piedi'La Lega Serie A ha presentato un esposto a Giuliano Amato, garante Coni, contro le dichiarazioni di Angelo Binaghi, presidente della Federtennis. La controversia nasce dalla concomitanza, a maggio, ... it.blastingnews.com