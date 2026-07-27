Parole irriguardose verso Lega Serie A | multa di 2mila euro per Sarri C' entra il derby Roma-Lazio

Da sportmediaset.mediaset.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Maurizio Sarri è stato multato di 2.000 euro dalla FIGC per aver pronunciato parole irriguardose nei confronti della Lega Serie A. La sanzione è stata decisa dopo un patteggiamento e si riferisce a commenti fatti durante la scorsa stagione, mentre allenava la Lazio. La vicenda è collegata al derby tra Roma e Lazio.

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A seguito di un accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, Maurizio Sarri è stato sanzionato con un'ammenda di 2.000 euro dalla Figc. I fatti risalgono alla scorsa stagione, quando il tecnico era sulla panchina della Lazio., A carico dell'attuale allenatore dell'Atalanta era stato aperto un procedimento "per aver in più occasioni utilizzato parole irriguardose, ovvero, prive del dovuto rispetto nei confronti della Lega Calcio Serie A, o meglio dei suoi componenti persone fisiche tutte, che nell'ordinamento federale si occupa di predisporre, gestire, organizzare e rendere ufficiale il calendario del Campionato di Serie A". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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