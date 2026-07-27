Un astronauta ha riferito di aver osservato direttamente i effetti dei cambiamenti climatici durante un anno trascorso in orbita. Ha descritto le conseguenze come spesso devastanti e ha sottolineato che si tratta di fenomeni visibili a occhio nudo, evidenziando che sono eventi in atto e riconoscibili da chi ha avuto l’opportunità di osservare il pianeta dall’alto.

ROMA – “In un anno trascorso in orbita ho visto gli effetti, spesso devastanti, dei cambiamenti climatici. È qualcosa che sta avvenendo e ce ne accorgiamo tutti. Non serve andare nello spazio per rendersene conto”. Lo ha affermato l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano, collegato in diretta dalla data room del centro di addestramento della NASA di Houston con “Filorosso”, il programma di Rai 3 condotto da Antonino Monteleone con Adele Grossi. Parmitano, che nelle scorse settimane è stato indicato per un ruolo di primo piano nella preparazione delle future missioni lunari del programma Artemis, contribuendo all’addestramento e alla guida operativa delle prossime esplorazioni umane della Luna, ha raccontato l’emozione per questo nuovo incarico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Parmitano: “In un anno trascorso in orbita ho visto gli effetti, spesso devastanti, dei cambiamenti climatici”

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