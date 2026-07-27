A Porte de Clichy, nella zona nord di Parigi, tre persone sono state ferite questa mattina in un attacco con coltello. L’aggressore è stato immediatamente fermato dalle forze dell’ordine. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle vittime né sul movente dell’attacco. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Questa mattina a Porte de Clichy, nella zona nord di Parigi, tre persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello. A colpirle un uomo, che è stato fermato. Secondo Le Parisien, l’aggressore sarebbe un 31enne con problemi di salute mentale. Le vittime sarebbero tre donne di 19, 24 e 36 anni. Una di loro sarebbe incinta. Secondo quanto appreso da Le Figaro da fonti di polizia, due delle vittime sono attualmente in condizioni critiche, mentre la terza ha riportato ferite meno gravi. Nessuna sarebbe in pericolo di vita. Quanto al movente dell’aggressione, il ministro dell’Interno Laurent Nunez ha affermato di rimanere “molto cauto” rispetto alle motivazioni dell’atto violento commesso da un uomo “che fa dichiarazioni incoerenti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Parigi, attacca e ferisce 3 persone con un coltello: fermato un uomo

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