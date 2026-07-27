Durante il festival Marateale, Paolo Ruffini ha annunciato di lavorare a un programma sulla salute mentale, spiegando di aver vissuto personalmente attacchi di panico. Ha anche commentato che le persone con sindrome di Down non sono considerate “speciali” e ha parlato del suo spettacolo “Din Don Down”, che ha venduto oltre 150 mila biglietti in tutta Italia. La premiazione si è svolta nello stesso evento.

Ruffini ce ne ha parlato al Marateale, dove lo abbiamo incontrato a margine della premiazione che lo ha visto tra i protagonisti del festival. Un riconoscimento che arriva in un momento particolarmente intenso, mentre continua a girare l’Italia con Din Don Down, lo spettacolo che ha già superato i 150 mila biglietti venduti. Insomma, tornando alla domanda iniziale, come sta Paolo Ruffini? «Sono spappolato. Abbiamo fatto 32, 33 città in un mese solo, però il back è imbarazzante, trionfale». Si aspettava una risposta del genere? «Il risultato è incredibile. Non abbiamo ancora fatto cento spettacoli e siamo intorno ai 196 mila spettatori. È diventata quasi una cosa da rockstar. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paolo Ruffini: «Faccio un programma sulla salute mentale perché siamo indietro, conosco da vicino gli attacchi di panico. Le persone con sindrome di Down? Non sono speciali»

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