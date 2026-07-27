Paolo Maldini e il fisico da eterno trentenne | dal padel ai pesi e la dieta ecco come fa

Da gazzetta.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 58 anni, l’ex calciatore mantiene un fisico in forma attraverso allenamenti costanti, tra padel, sollevamento pesi e una dieta equilibrata. Dopo aver concluso la carriera sportiva nel 2009, è diventato dirigente e ha conquistato uno scudetto con il club nel 2022, partecipando anche con la nazionale. La sua routine di allenamento e l’attenzione all’alimentazione sono continuate nel tempo, contribuendo alla sua condizione fisica attuale.

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Paolo Maldini era un esempio di dedizione in campo e continua ad esserlo anche fuori, mantenendosi in forma straordinaria a 58 anni. L’ex capitano ha chiuso la carriera sportiva nel 2009, diventando poi dirigente sportivo, vincendo uno scudetto col Milan nel 2022 e arrivando fino alla Nazionale, ma non ha mai “staccato la spina”. Anzi, ha continuato ad allenarsi in maniera eterogenea tra palestra e altri sport: pesi, cardio, e poi tennis e padel, le sue passioni. Vediamo quali sono i suoi segreti e come si tiene in forma. Il segreto di Paolo Maldini sta proprio nella continuità, la stessa che aveva in campo: non salta mai più di due giorni consecutivi di allenamento, ma allo stesso tempo riconosce di non poter spingere come 20 anni fa, e basa i suoi allenamenti su equilibrio e regolarità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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