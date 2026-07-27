Pallacanestro Jesi può fare bene E la Taurus si affretti sull’organico
La Pallacanestro Jesi ha ottenuto tre promozioni consecutive dagli anni '90, portando la squadra fino alla serie A. Attualmente, la società si sta concentrando sulla costruzione dell'organico, con la Taurus che si affretta a intervenire. La squadra storica, guidata dal capitano degli anni '90, ha segnato un percorso di crescita e successo nel basket locale. La situazione attuale riguarda la volontà di rafforzare la rosa per migliorare le prestazioni future.
Capitano della Sicc Bpa inizio anni ’90, tre promozioni consecutive, il basket jesino trascinato ai confini, proibiti e inesplorati all’epoca, della serie A. Dai trecento spettatori, prima del campionato ’94’95 vs il Ca’ Ossi Forlì, ai tremila della finale promozione maggio ’97 con la Gaverina Bergamo. Nel 2103 head coach dell’Aurora Fileni in serie A, per la serie "a volte ritornano" Piero Coen è stato accolto dagli applausi di una curva che non dimentica, tutte le volte che è andato a sedersi sulla panchina lato Sud del Palatricoli, quella dei visitors (da dove, la primavera scorsa è uscito vincitore alla guida dell’Attila Porto Recanati). Fine della corsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Pallacanestro Jesi vs Chemifarma Baskérs Forlimpopoli
Notizie e thread social correlati
Jesi, c’è voglia di basket. Premiata la Under 17 TaurusLa squadra Under 17 della Taurus ha vinto una partita importante, rafforzando il progetto giovanile.
Pallacanestro Jesi rilancia e conferma SorgentoneLa squadra di pallacanestro di Jesi ha annunciato il rinnovo del contratto con il giocatore Sorgentone.
Temi più discussi: Pallacanestro Jesi può fare bene. E la Taurus si affretti sull’organico; Jesi, suggestioni da un basket che cambia; Basket B interregionale / Taurus Jesi, arriva Dominic Laffitte: talento ed esperienza per il reparto esterni; Forlimpopoli contro le regine cadute: Bakery, Fidenza e Virtus Imola sulla strada degli artusiani.
Il professor Simone Spinaci, che compirà 57 anni il prossimo 19 agosto, è il nuovo preparatore atletico della Pallacanestro Jesi. Originario di Cupramontana, Simone è laureato ISEF all’Università di Urbino, dove aveva poi iniziato anche l’attività di assistente u facebook
Pallacanestro Jesi può fare bene. E la Taurus si affretti sull’organicoCapitano della Sicc Bpa inizio anni ’90, tre promozioni consecutive, il basket jesino trascinato ai confini, proibiti e ... msn.com
Operazione Jesi-Roseto, lavoro fitto per la Serie B2: avviata la procedura per l'approdo della Pallacanestro in InterregionaleJESI Pallacanestro Jesi, via all’operazione per incorporare la società abruzzese Roseto Basket 20.20 e compiere così il salto che porterà nella prossima stagione il sodalizio biancorosso a disputare ... corriereadriatico.it