Pallacanestro Jesi può fare bene E la Taurus si affretti sull’organico

Notizia in breve

La Pallacanestro Jesi ha ottenuto tre promozioni consecutive dagli anni '90, portando la squadra fino alla serie A. Attualmente, la società si sta concentrando sulla costruzione dell'organico, con la Taurus che si affretta a intervenire. La squadra storica, guidata dal capitano degli anni '90, ha segnato un percorso di crescita e successo nel basket locale. La situazione attuale riguarda la volontà di rafforzare la rosa per migliorare le prestazioni future.