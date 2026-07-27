Pagamento Assegno di Inclusione a luglio 2026 date di accredito Inps e ultime novità

L’assegno di inclusione è stato erogato a partire da mercoledì 15 luglio 2026, dopo l’esito positivo dell’istruttoria di giugno. Le prime mensilità sono state accreditate ai beneficiari che avevano completato la procedura. Le date di pagamento successive sono ancora da definire, con aggiornamenti previsti nelle prossime settimane. Nessuna comunicazione ufficiale ha annunciato ulteriori variazioni nei tempi di accredito o nelle modalità di pagamento.

L’assegno di inclusione è stato erogato a partire da mercoledì 15 luglio 2026 a coloro che, dopo l’esito positivo dell’istruttoria a giugno, dovevano ricevere la prima mensilità. Invece, a partire da domani, martedì 28 luglio 2026, arriverà l’accredito per coloro che hanno già ricevuto la misura in precedenza. Vediamo quali sono le novità per l’Adi nel nuovo anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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