Pagamento Assegno di Inclusione a maggio 2026 date di accredito Inps e ultime novità

L'assegno di inclusione è stato erogato a partire da venerdì 15 maggio 2026, dopo l’esito positivo dell’istruttoria di aprile. Le prime mensilità sono state accreditate ai beneficiari che avevano completato la procedura. Le date di pagamento successive sono state comunicate dall’Inps e riguardano i mesi successivi a maggio. Nessun dettaglio su eventuali variazioni o differenze tra le regioni.

L’assegno di inclusione è stato erogato a partire da venerdì 15 maggio 2026 a coloro che, dopo l’esito positivo dell’istruttoria ad aprile, dovevano ricevere la prima mensilità. Invece, a partire da mercoledì 27 maggio 2026 arriverà l’accredito per coloro che hanno già ricevuto la misura in precedenza. Vediamo quali sono le novità per l’Adi nel nuovo anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Pagamento Assegno di Inclusione di Maggio 2026: Ecco il calendario Inps

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