Ostia In casa avevano hashish e una serra di cannibis Coppia di coniugi arrestata dai Carabinieri Denunciato un terzo uomo

In una abitazione di Ostia, i Carabinieri hanno trovato hashish e una serra di cannabis, arrestando una coppia di coniugi. Un terzo uomo è stato denunciato. Durante i controlli, le forze dell'ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti e identificato le persone coinvolte. La perquisizione ha portato alla scoperta di una serra domestica per la coltivazione di cannabis. Nessuna informazione aggiuntiva sulle modalità dell'operazione o sui dettagli delle persone coinvolte.

Cronache Cittadine OSTIA – Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I carabinieri arrivano per una lite in casa e scoprono una piantagione di marijuana

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lariano. In casa avevano cocaina, hashish e armi clandestine. Arrestati dai Carabinieri due uomini di 46 e 53 anni con precedenti

Coltivavano funghi allucinogeni in casa, dove avevano anche un machete e una balestra: coppia arrestata a Osio SopraDurante un intervento per una lite domestica, le forze dell’ordine hanno trovato una coppia che coltivava funghi allucinogeni in casa.

Argomenti più discussi: Ladispoli, vede i carabinieri e prova a seminarli in auto: in casa aveva hashish e cocaina; Scacco matto ai truffatori. Preso il telefonista che raggirava gli anziani; Truffatore scoperto grazie al Dna: denunciato; Droga nel poggiatesta dell'auto a noleggio e la tussy tra le siepi, 6 arresti tra Ostia e Acilia.