Ostia Antica viaggio nelle case degli antichi romani | visita guidata gratuita agli scavi

Una visita guidata gratuita agli scavi di Ostia Antica permette di esplorare le diverse tipologie di edifici dell'antica città romana, tra cui case popolari, residenze aristocratiche, botteghe, terme e quartieri lungo la linea di costa. La visita copre un’ampia area, offrendo un quadro delle strutture abitative e commerciali dell’epoca.

Ostia, 27 luglio 2026 – Dalle abitazioni popolari alle grandi residenze aristocratiche, passando per botteghe, terme e quartieri sorti lungo l’antica linea di costa. Domenica 2 agosto il Parco archeologico di Ostia Antica ospiterà una visita guidata dedicata alle antiche abitazioni della città romana. L’iniziativa si svolgerà in occasione della prima domenica del mese, quando l’ingresso ai musei e ai siti archeologici statali è gratuito. Un’occasione per trascorrere una mattinata lontano dalle spiagge affollate e dall’asfalto estivo, riscoprendo uno dei complessi archeologici più importanti del territorio romano. La visita tra le abitazioni di Ostia Antica. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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