Oroscopo di domani 28 luglio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

A cura di Barbanera. Ariete. 213 – 204 Teniamo sotto stretto controllo l’impeto, per non incrinare l’accordo con capi e colleghi. Con le nostre stesse mani, potremmo metterci nei pasticci. L’intesa di coppia mostra stanchezza? Dedichiamo all’altro un gesto affettuoso, una proposta stimolante. Toro. 214 – 205 Complice la Luna in trigono dal Capricorno, possiamo contare su metodo e logica, per lavorare con soddisfazione e con risultati ottimali. Emozioni intense ben guidate dalla ragione, dialettica convincente. Oggi non ci ferma proprio nessuno. Gemelli. 215 – 216 Giornata sonnacchiosa. Sarà per via del caldo che abbiamo poca voglia di lavorare o per via di alcune preoccupazioni di cui non riusciamo a sbarazzarci. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Oroscopo di Agosto 2026 • Previsioni Mensili per Tutti i Segni Zodiacali

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