Oroscopo di domani 28 maggio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

A cura di Barbanera Aggiornato il 27 maggio 2026 Ariete. 213 – 204 Abbiamo voglia di muoverci, di rimettere in circolo il nostro Fuoco sacro. Il battito accelera e la mente rincorre le possibilità. È una corsa a perdifiato. Siamo magnetici come delle calamite. Utilizziamo questo impeto per coinvolgere e non per travolgere. Toro. 214 – 205 Venere e Giove in Cancro ci regalano opportunità fortunate, ma è l’intuizione il vero faro della giornata. Affidiamoci alla nostra saggezza interiore. L’opposizione della Luna porta piccole tensioni emotive. Barbanera invita a studiare le mosse prima di agire. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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L'Oroscopo di Paolo Fox di Oggi Mercoledì 27/05/2026 - Previsioni per Tutti i Segni

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