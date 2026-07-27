Una scienziata di 44 anni originaria di Marsala lavora a Chicago come Chief Technology Officer al Fermilab, diventando la prima donna a ricoprire questo ruolo. Coordina in diversi team centinaia di ricercatori, con responsabilità di ricerca e gestione. È anche direttrice del Centro nazionale per la tecnologia quantistica. La sera si dedica alla famiglia, composta da marito e tre figli.

L a scienziata Anna Grassellino lavora al Fermilab di Chicago come Cheaf Technology officer, prima donna con questo incarico, e come direttrice del Centro nazionale per la tecnologia quantistica. La fisica Gabriella Greison: «Sul serio nel 2025 vi sconvolge una donna che parla di scienza con un bel décolleté?» X Leggi anche › Le scienziate delle piante: contadine – con la laurea – che proteggono il nostro cibo Al lavoro con. Anna Grassellino, scienziata e manager al Fermilab di Chicago. Nata a Marsala, si è laureata in Ingegneria Elettronica a Pisa ed è partita con una borsa di studio estiva al Fermilab. Dopo il dottorato in Fisica all’università della Pennsylvania ha fatto la tesi al Centro Triumf di Vancouver. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Originaria di Marsala, 44 anni, a Chicago coordina in diversi team centinaia di scienziati, con un ruolo di ricerca e anche di management. Un impegno prestigioso e stimolante. Ma la sera è in famiglia con il marito e i tre figli

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