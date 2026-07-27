È di tre arresti in flagranza e due indagati in stato di libertà il bilancio dell’operazione “Butterfly“, condotta dalla Polizia di Stato nel Veneto per contrastare la detenzione di materiale pedopornografico in ingente quantità. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, ha coinvolto soggetti tra i 24 e 52 anni residenti tra Polesine, veneziano e veronese, nell’ambito di una più ampia cooperazione internazionale di polizia. Le indagini e l’operazione Butterfly Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione “Butterfly” è stata portata avanti dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Veneto, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Operazione "Butterfly" in Veneto, immagini di abusi su minori condivise in rete: cinque persone coinvolte

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