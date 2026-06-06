Una bambina di 11 anni è stata trovata morta in una fattoria in Francia, a una settimana dalla sua scomparsa. Il sospettato, denunciato cinque volte per abusi su minori, è stato fermato dopo che testimoni e telecamere di sorveglianza hanno fornito elementi utili alle indagini. La polizia sta eseguendo ulteriori accertamenti per chiarire le cause del decesso.

Giovedì sera, in un'azienda agricola nei pressi di Puycasquier, è stato ritrovato il corpo di una bambina: aveva gli stessi abiti che Lyhanna indossava il giorno della scomparsa: una canottiera a righe bianche e nere e pantaloncini neri. Anche se non ci sono ancora gli esiti definitivi dell'autopsia ed è ancora in corso l'identificazione formale, per gli investigatori non sembrano esserci più dubbi sulla sorte della bambina. Ma oltre al dolore per una tragedia che ha colpito l'intero Paese, cresce la rabbia per ciò che sta emergendo sul passato del principale sospettato, un uomo che era già segnalato e denunciato cinque volte per reati sessuali ai danni di minori, senza mai essere arrestato o processato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il caso di Lyhanna, 11 anni, trovata morta in Francia. Il sospettato era stato denunciato cinque volte per abusi su minori

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TROVATA MORTA L'11ENNE SCOMPARSA: ARRESTATO IL PADRE DI UNA COMPAGNA DI SCUOLA

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