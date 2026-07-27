Nel cantiere della Tav in Val di Susa, gli operai sono stati minacciati con alcuni proiettili. I sindacati denunciano che la situazione sta diventando pericolosa, con gruppi di persone provenienti da tutta Europa che si aggirano nella zona. Chiedono un intervento immediato per garantire la sicurezza e mantenere la legalità nei lavori. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità locali e delle forze dell’ordine.

Roma – “La Val di Susa non può diventare il centro di addestramento per bande di teppisti che giungono da tutta Europa e, dunque, ci vuole l’impegno di tutti per assicurare la sicurezza e la legalità nei cantieri della Tav. Noi, come sindacato, continueremo a mettere in campo tutti gli strumenti e tutte le azioni utili a garantire un lavoro sicuro e di qualità nei cantieri”. È netto Ottavio De Luca, segretario generale della Filca-Cisl nazionale, il sindacato delle costruzioni che conta oltre 313mila iscritti, nell’indicare la direzione da seguire per contrastare la violenza No Tav. Che effetto le ha fatto guardare le immagini di violenza dal cantiere di Chiomonte? “Ho provato tanta rabbia e indignazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Operai in cantiere minacciati anche con i proiettili”. La denuncia dei sindacati pro Tav

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