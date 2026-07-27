La presidente del Consiglio e il ministro dell’Interno sono stati a Chiomonte, in Val di Susa, per un sopralluogo al cantiere della Torino-Lione. L’accesso è avvenuto dopo che il sito era stato preso d’assalto durante una manifestazione del movimento No Tav sabato pomeriggio. La visita si è svolta in mattinata e ha coinvolto anche rappresentanti delle forze dell’ordine. Nessun dettaglio su eventuali misure o dichiarazioni ufficiali è stato comunicato.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata questa mattina a Chiomonte, in Val di Susa, insieme al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, per effettuare un sopralluogo al cantiere della Torino-Lione, preso d’assalto sabato pomeriggio durante una manifestazione del movimento No Tav. La visita arriva a poche ore dagli scontri che hanno provocato ingenti danni alle strutture del cantiere e rappresenta un segnale di vicinanza del governo alle forze dell’ordine impegnate nella difesa del sito e ai lavoratori coinvolti nella realizzazione dell’opera. Il sopralluogo al cantiere devastato dagli scontri. Dopo essere atterrati all’aeroporto di Torino-Caselle, Meloni e Piantedosi hanno raggiunto il cantiere in elicottero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni al cantiere Tav dopo l’assalto No Tav: sopralluogo con Piantedosi a Chiomonte

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