ooooohhhhh maldini e leonardo vicini alle dimissioni

Maldini e Leonardo stanno valutando di lasciare le loro posizioni dirigenziali, senza che ci siano legami a un accordo commerciale con una società di scommesse russa. La decisione non è ancora definitiva, ma si stanno preparando a presentare le dimissioni. La notizia è stata diffusa senza indicare motivazioni legate a questioni finanziarie o legali.

Maldini e Leonardo stanno riflettendo sull’addio. Ooooohhhhhh (di attesa per un grade evento). Maldini e Leonardo stanno pensando alle dimissioni. Non perché non siano riusciti a chiudere loro un accordo commerciale con la società di scommesse russa. Ma perché sarebbe stato privato loro il potere di scegliere il commissario tecnico della Nazionale visto che Malagò ha posto il veto a Pirlo ct. Non è ancora ufficiale. Ne scrivono sia Sky Sport sia Fabrizio Romano. Giovanni Malagò, presidente della Figc, potrà riflettere sulle sue scelte sciagurate. Si è rivelato un clamoroso errore chiamare Maldini alla direzione tecnica della Figc e della Nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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