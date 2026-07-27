Onde troppo forti a Positano il traghetto abbassa la passerella ma non ce la fa | paura sulla banchina piena di turisti – Il video

A Positano, sulla banchina della Costiera Amalfitana, un traghetto ha tentato più volte di attraccare con la passerella già abbassata, ma le onde troppo forti hanno impedito l’ormeggio. L’imbarcazione, con turisti a bordo, si è fermata più volte a pochi metri dal molo, mentre i passeggeri si affacciavano preoccupati. La scena è stata ripresa in un video che mostra il tentativo fallito di attracco.

Momenti di tensione oggi 27 luglio alla banchina di Positano, sulla Costiera Amalfitana, dove un’imbarcazione della Grassi Junior, con turisti a bordo, ha provato più volte l’accosto di poppa al molo con la passerella già abbassata. Le violente raffiche di scirocco e il mare mosso hanno reso la manovra estremamente rischiosa: le onde hanno continuato a sollevare e allontanare il natante dalla banchina, mentre l’acqua, superando il frangiflutti, ha invaso il molo affollato, costringendo le persone in attesa a indietreggiare per mettersi al riparo. A raccontarlo è un video diventato virale del turista inglese, David Hughes, in cui si vede un traghetto in balia delle onde, in difficoltà nel tentativo di attracco. 🔗 Leggi su Open.online

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