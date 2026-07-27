Un forte vento di scirocco e il mare agitato hanno reso difficile l’attracco di un battello a Positano, con le onde che spingevano l’imbarcazione. Decine di turisti si sono radunati sul molo per assistere alla scena, mentre il battello veniva sospinto dalle onde. Il video dell’episodio è diventato virale sui social, mostrando le difficoltà di un attracco in condizioni meteorologiche avverse.

Un attracco reso quasi impossibile dal forte vento di scirocco e dal mare agitato, con il battello sospinto dalle onde mentre decine di persone assistono alla scena dal molo. È il video, ripreso dall’alto da un turista e condiviso sui social, che nelle ultime ore sta facendo il giro del web, mostrando i momenti di tensione vissuti durante il tentativo di attracco di un’imbarcazione a Positano. Fortunatamente le complesse manovre si sono concluse senza feriti, ma le immagini hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza dell’approdo della Costiera Amalfitana quando le condizioni del mare sono particolarmente difficili. Il tentativo di attracco tra le onde. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Positano, attracco da brividi tra onde e vento: il video diventa virale. Turisti in fuga dal molo

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