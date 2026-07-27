Ondata di caldo torrido in arrivo temperature fino a 40 gradi | le previsioni meteo dal 27 luglio al 2 agosto

Da fanpage.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 27 luglio al 2 agosto, si prevede un’ondata di caldo intenso con temperature che raggiungeranno fino a 40 gradi. A partire da mercoledì 29 luglio, entrerà in vigore il quarto anticiclone di origine africana dell’estate 2026, portando massime di 36-38 gradi. Nel fine settimana, le temperature si manterranno elevate su tutto il territorio, superando i 40 gradi in molte zone.

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In arrivo il quarto anticiclone di matrice africana dell'estate 2026: da mercoledì 29 luglio si arriverà a picchi di 36-38 gradi e nel weekend a 40 gradi su tutta l'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Caldo africano, picco in arrivo: temperature fino a 45 gradi.

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