Ridha Rahmouni, 26 anni tunisino, rimane in carcere con l’accusa di aver ucciso e bruciato il corpo del giornalista sportivo. L’avvocato dell’arrestato ha dichiarato che mancano ancora molti elementi per chiarire i fatti. La procura ha confermato la detenzione di Rahmouni, che è stato arrestato dopo il ritrovamento del corpo e delle prove che lo collegano al delitto. Le indagini continuano per fare luce sulla vicenda.

Resta in carcere Ridha Rahmouni, il 26enne tunisino accusato di aver ucciso il giornalista sportivo Luigi “Luca” Esposito e averne bruciato il corpo. Al termine dell’udienza di convalida durata poco più di un’ora il giudice per le indagini preliminari di Salerno Giandomenico D’Agostino che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare, confermando il quadro accusatorio e le ipotesi di reato: omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. Rahmouni era stato fermato dai carabinieri nella notte tra il 25 e il 26 luglio, una settimana dopo il ritrovamento del cadavere del giornalista in un terreno agricolo in località Cioffi, nel comune salernitano di Eboli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Esposito, Rahmouni resta in carcere. L’avvocato: “Mancano ancora molti elementi”

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