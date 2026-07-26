Domani si terrà nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Ridha Rahmouni, il 26enne tunisino che ha confessato di aver ucciso e bruciato il giornalista salernitano. L'omicidio è avvenuto il 19 luglio in un terreno agricolo in località Cioffi, a Eboli. Rahmouni è stato fermato dopo aver ammesso il delitto.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ attesa per domani, nel carcere di Salerno, l’ udienza di convalida del fermo di Ridha Rahmouni, il 26enne tunisino che ha confessato di aver ucciso e bruciato il giornalista salernitano Luigi ‘Luca’ Esposito, lo scorso 19 luglio in un terreno agricolo in località Cioffi a Eboli (Salerno). Secondo quanto emerso, quello tra i due sarebbe stato un incontro programmato e non percepito come potenzialmente pericoloso dalla vittima. I due si conoscevano, e lo attestano le celle telefoniche che si sono agganciate nello stesso luogo la sera del delitto e anche i contatti telefonici dei giorni precedenti. Il volto dell’autore del delitto è stato catturato dalle poche telecamere presenti in zona: quella notte ha anche vagato con la bicicletta e una torcia, forse alla ricerca del luogo esatto dell’incontro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Omicidio Esposito, domani l’udienza di convalida del fermo di Rahmouni

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