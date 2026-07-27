Il gip di Salerno ha convalidato il carcere per un uomo tunisino di 26 anni, accusato di aver ucciso e bruciato vivo un giornalista di 53 anni. Secondo le indagini, il presunto movente sarebbe di natura religiosa e legato a sensi di colpa. L'uomo è stato fermato poco dopo il fatto e ora si trova in carcere. La ricostruzione dei fatti si basa sui rilievi e sulle testimonianze raccolte.

Il gip di Salerno ha disposto la misura cautelare in carcere per il 26enne di nazionalità tunisina, accusato di aver ucciso e bruciato, quando era ancora vivo, il giornalista 53enne Luigi ‘Luca’ Esposito. E’ quanto si apprende nella giornata in cui, nella casa circondariale di Salerno-Fuorni, si è svolta l’udienza di convalida del fermo nei confronti dell’indagato. Il delitto è avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorsi in località Cioffi di Eboli, nel Salernitano. Il gip ha confermato il quadro accusatorio emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Salerno e condotte dai carabinieri, contestando all’uomo l’omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà e la distruzione di cadavere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Omicidio di Luca Esposito, il Gip convalida il carcere per il tunisino: il presunto movente religioso e i “sensi di colpa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Omicidio giornalista, in carcere l'accusato

Notizie e thread social correlati

?Luca Esposito, il presunto assassino è un 26enne tunisino: ha confessato. L'incontro con il giornalista, la lite e l'omicidioUn uomo tunisino di 26 anni, senza fissa dimora, è stato fermato dopo un tentativo di fuga e ha confessato di aver ucciso il giornalista di 53 anni.

Leggi anche: Omicidio Luca Esposito: il GIP conferma il carcere al 26enne

Temi più discussi: Omicidio Esposito, conclusa l'autopsia sul corpo del giornalista; Morte Luca Esposito, domani prevista l'udienza di convalida del fermo del killer; Il giornalista Luca Esposito ucciso e dato alle fiamme nel Salernitano; Omicidio Esposito: picchiato, strangolato e dato alle fiamme.

Il #giornalista ucciso e bruciato ad #Eboli. Resta in carcere Ridha Rahmounim, accusato dell'uccisione di Luigi Luca Esposito. Il gip conferma il quadro accusatorio: omicidio volontario aggravato da crudeltà e premeditazione e soppressione di cadavere. x.com

Luca Esposito, la svolta sull'omicidio: fermato un sospettato per la morte del giornalista. Il giallo sugli ultimi minuti: Perché lo ha bruciato vivo reddit

L'omicidio di Luca Esposito, convalidato l'arresto del 26enne: aggravante della crudeltà e della premeditazioneOmicidio volontario con l'aggravante della crudeltà e della premeditazione e soppressione di cadavere. Sono i capisaldi su cui si fonda la decisione del gip Giandomenico ... ilmattino.it

Omicidio Luca Esposito, il gip dispone il carcere per il 26enne: la posizione della difesaIl gip conferma il carcere per Ridha Rahmounim, accusato dell’omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito. La difesa chiede nuovi approfondimenti sulla dinamica dei fatti. notizie.it