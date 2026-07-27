Omicidio di Luca Esposito il Gip convalida il carcere per il tunisino | il presunto movente religioso e i sensi di colpa

Da secoloditalia.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il gip di Salerno ha convalidato il carcere per un uomo tunisino di 26 anni, accusato di aver ucciso e bruciato vivo un giornalista di 53 anni. Secondo le indagini, il presunto movente sarebbe di natura religiosa e legato a sensi di colpa. L'uomo è stato fermato poco dopo il fatto e ora si trova in carcere. La ricostruzione dei fatti si basa sui rilievi e sulle testimonianze raccolte.

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Il gip di Salerno ha disposto la misura cautelare in carcere per il 26enne di nazionalità tunisina, accusato di aver ucciso e bruciato, quando era ancora vivo, il giornalista 53enne Luigi ‘Luca’ Esposito. E’ quanto si apprende nella giornata in cui, nella casa circondariale di Salerno-Fuorni, si è svolta l’udienza di convalida del fermo nei confronti dell’indagato. Il delitto è avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorsi in località Cioffi di Eboli, nel Salernitano. Il gip ha confermato il quadro accusatorio emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Salerno e condotte dai carabinieri, contestando all’uomo l’omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà e la distruzione di cadavere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Omicidio giornalista, in carcere l'accusato

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