Durante un'operazione della Capitaneria di porto a Torre del Greco, sono stati sequestrati ombrelloni, sedie e tavolini lasciati sulla spiaggia libera per riservare un posto. L'attività rientra nell'ambito dell'operazione «Mare e laghi sicuri 2026». Chi occupa abusivamente spazi pubblici sulla battigia rischia sanzioni amministrative e il sequestro delle attrezzature utilizzate. Le forze dell'ordine hanno effettuato controlli mirati per verificare il rispetto delle norme di occupazione dei beni demaniali.

Ombrelloni, sedie e tavolini per assicurarsi il «posto» sulla spiaggia libera. È quanto hanno scoperto gli uomini della Capitaneria di porto a Torre del Greco, nell'ambito dell'operazione «Mare e laghi sicuri 2026». L'intervento, condotto con il supporto della polizia municipale, è scattato in seguito a diverse segnalazioni giunte da turisti e bagnanti, che lamentavano l'occupazione indebita di ampi tratti di arenile mediante il posizionamento di attrezzature per il mare lasciate incustodite per interi giorni. Nel corso dell'operazione, effettuata nella zona denominata «Laghetto» del litorale di Torre del Greco, sono stati rimossi e sottoposti a sequestro circa quaranta tra ombrelloni, sedie da spiaggia e altro materiale, restituendo alla fruizione pubblica gli spazi occupati abusivamente. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Ombrelloni e sedie per occupare il posto sulla spiaggia libera: sequestri a Torre del Greco. Cosa si rischia

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