Durante la fase di imbottigliamento dell'olio extravergine di oliva, l’esposizione a ossigeno, luce e calore può alterare la qualità del prodotto. Questi fattori rappresentano i principali rischi di ossidazione e deterioramento, compromettendo le caratteristiche organolettiche e la conservabilità dell’olio. La gestione di queste condizioni è fondamentale per preservare le qualità del prodotto finito. La fase di riempimento è meno visibile rispetto alla raccolta e alla produzione, ma può influenzare significativamente il risultato finale.

Mesi di lavoro tra uliveto e frantoio possono essere compromessi nell’ultimo passaggio, quello meno raccontato: il riempimento. Ecco perché ossigeno, luce e calore sono i veri nemici di un buon extravergine — e cosa cambia in questa fase per produttori e consumatori. C’è un momento, nella vita di un olio extravergine di oliva, di cui quasi nessuno parla. Non è la raccolta, non è la molitura, non è nemmeno la scelta della cultivar. È l’istante in cui l’olio entra nella bottiglia. Un passaggio che sembra banale — si apre un rubinetto, si riempie un contenitore — e che invece può decidere se quel prodotto arriverà sulla tavola con tutto il suo patrimonio di aromi e antiossidanti, oppure già avviato verso il decadimento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Olio extravergine, la qualità si gioca (anche) nella bottiglia: cosa succede nella fase di imbottigliamento

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Olio extravergine da supermercato: il migliore per qualità/prezzo

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