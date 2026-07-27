Nuovo stadio Cagliari giovedì si pronuncia il consiglio comunale

Il consiglio comunale si riunirà giovedì 30 luglio per discutere la proposta di affidamento della concessione per la costruzione e gestione del nuovo stadio di Cagliari, che avrà una capacità superiore a 30.000 posti ed sarà intitolato a Gigi Riva. La delibera riguarda il progetto di realizzazione dell’impianto sportivo, che sarà situato nella città. La decisione finale sull’affidamento sarà presa durante la seduta.

Arriverà giovedì prossimo, 30 luglio, nell'aula del consiglio comunale la proposta di affidamento della concessione per la realizzazione e la gestione del nuovo stadio di Cagliari da oltre 30 mila posti, che sarà intitolato a 'Gigi Riva'. La delibera di Giunta che la contiene è l'unico punto all'ordine del giorno della seduta convocata per le 17 a Palazzo Bacaredda dal presidente Marco Benucci. I tempi sono stretti: l'assemblea civica dovrà pronunciarsi, tra l'altro, sul "pubblico interesse" del progetto del Cagliari Calcio, per il quale sono previsti finanziamenti pubblici. Entro il 31 luglio vanno presentati i documenti utili per la candidatura di Cagliari ai campionati europei del 2032. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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