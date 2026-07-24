Cortona il consiglio comunale di giovedì 30 luglio

Il consiglio comunale di Cortona si riunirà giovedì 30 luglio alle 14:30. All’ordine del giorno ci sono 14 punti, tra cui pratiche di bilancio e urbanistica.

Arezzo, 24 luglio 2026 – Sono 14 punti all’ordine del giorno con le pratiche di bilancio e di urbanistica. È convocato per giovedì 30 luglio alle ore 14,30 il Consiglio comunale di Cortona. S ono 14 i punti all’ordine del giorno. La presidente Maria Isolina Forconi e il sindaco Luciano Meoni apriranno la seduta con gli adempimenti di rito e le comunicazioni. A seguire il sindaco presenterà e metterà ai voti il Documento unico di programmazione, la variazione al Bilancio di previsione, il Piano economico finanziario del servizio rifiuti e le tariffe Tari 2026. Riguardo le pratiche relative al patrimonio, sarà messo ai voti la permuta di terreni in dell’Impianto ippico comunale di Farneta, con il Capitolo della Cattedrale di Cortona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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