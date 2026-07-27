La quarta generazione della Suzuki Swift è stata presentata e include un nuovo motore 3 cilindri Z12E. La vettura è dotata di fari full LED con design geometrico e presenta miglioramenti nell’efficienza rispetto ai modelli precedenti. La produzione è iniziata di recente e la vettura è disponibile sul mercato. Non sono stati annunciati dettagli su versioni o specifiche tecniche aggiuntive.

La Suzuki Swift ha appena debuttato sul mercato con la sua quarta generazione (caratterizzata dal nuovo motore 3 cilindri Z12E, fari full LED geometrici e un’efficienza ulteriormente ottimizzata). Parlando del 2028, ci troveremo esattamente a metà del ciclo vitale di questa generazione: non vedremo quindi un modello totalmente stravolto, bensì un restyling di metà carriera focalizzato su aggiornamenti mirati, affiancato da attesissimi ritorni sul fronte delle alte prestazioni. La “ricetta” della Swift per il 2028 seguirà binari ben definiti: 1. Il design: Affinamenti aerodinamici e l’opzione “Sport body kit”. La linea del modello attuale, con il suo caratteristico cofano “a conchiglia” e la spalla pronunciata che corre lungo tutta la fiancata, rimarrà la base. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Suzuki Swift 2028: prime info sulla nuova generazione

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