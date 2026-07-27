nozze donnarumma lista regalo solidale alla fondazione santobono pausilipon

Durante il matrimonio, Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante hanno scelto di devolvere i regali a una lista solidale della Fondazione Santobono Pausilipon. La decisione è stata pubblicamente comunicata, evidenziando l’intenzione di sostenere l’ospedale pediatricico attraverso questa iniziativa. La lista regalo ha raccolto donazioni che saranno destinate a supportare le attività dell’ospedale. La coppia ha così trasformato l’evento in un gesto di solidarietà.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La scelta di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante di trasformare il giorno del loro matrimonio in un’occasione di solidarietà sostenendo l’Ospedale Santobono Pausilipon attraverso la lista regalo solidale della Fondazione è un esempio di grande sensibilità e valore umano. Per Donnarumma questo gesto è la naturale prosecuzione di un legame speciale con il nostro Ospedale. Fin dagli esordi della sua carriera, infatti, ha scelto di esserci vicino sostenendo con discrezione le nostre attività e dimostrando, negli anni, una costante attenzione ai nostri piccoli pazienti. Agli sposi il nostro più sentito... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Donnarumma cuore d'oro: trasforma il regalo del matrimonio in una donazione per il Santobono

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