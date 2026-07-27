Nozze Donnarumma lista regalo solidale alla Fondazione Santobono Pausilipon

Da anteprima24.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il matrimonio, Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante hanno scelto di devolvere i regali a una lista solidale della Fondazione Santobono Pausilipon. La decisione è stata pubblicamente comunicata, evidenziando l’intenzione di sostenere l’ospedale pediatricico attraverso questa iniziativa. La lista regalo ha raccolto donazioni che saranno destinate a supportare le attività dell’ospedale. La coppia ha così trasformato l’evento in un gesto di solidarietà.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: < 1 minuto “La scelta di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante di trasformare il giorno del loro matrimonio in un’occasione di solidarietà sostenendo l’Ospedale Santobono Pausilipon attraverso la lista regalo solidale della Fondazione è un esempio di grande sensibilità e valore umano. Per Donnarumma questo gesto è la naturale prosecuzione di un legame speciale con il nostro Ospedale. Fin dagli esordi della sua carriera, infatti, ha scelto di esserci vicino sostenendo con discrezione le nostre attività e dimostrando, negli anni, una costante attenzione ai nostri piccoli pazienti. Agli sposi il nostro più sentito... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

nozze donnarumma lista regalo solidale alla fondazione santobono pausilipon
© Anteprima24.it - Nozze Donnarumma, lista regalo solidale alla Fondazione Santobono Pausilipon
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Donnarumma cuore d'oro: trasforma il regalo del matrimonio in una donazione per il Santobono

Video Donnarumma cuore d'oro: trasforma il regalo del matrimonio in una donazione per il Santobono

Notizie e thread social correlati

Al via “La Gioia — Summer Edition 2026”: spettacolo e solidarietà con Comunale e Di Napoli favore della Fondazione Santobono PausiliponIl 8 luglio si terrà la terza edizione di “La Gioia — Summer Edition 2026”, evento che si svolgerà tra Culto e Playa Luna.

Grande successo per “La Gioia – Summer Edition 2026”: raccolti 11.100 euro per la Fondazione Santobono PausiliponMercoledì 8 luglio si è svolta la terza edizione di “La Gioia – Summer Edition 2026” al lido Playa Luna.

Temi più discussi: Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano in Puglia: la festa di paese, la masseria e 250 invitati. Tutti i dettagli del matrimonio; La festa di piazza, le luminarie personalizzate, gli invitati vip: le nozze di Donnarumma (e il regalo speciale per la sposa); Haaland al matrimonio di Donnarumma: acclamato fuori dalla chiesa; Video: Locorotondo in festa per le nozze di Gigio Donnarumma e Alessia.

nozze donnarumma nozze donnarumma lista regaloDonnarumma, lista nozze solidale per i bimbi malati del Santobono PausiliponIl portiere Donnarumma e la moglie Alessia Elefante hanno scelto donazioni all'ospedale pediatrico di Napoli al posto dei regali di nozze ... napolitoday.it

nozze donnarumma nozze donnarumma lista regaloGianluigi Donnarumma e Alessia Elefante sposi: la gaffe della giornalista e i retroscena delle nozzeGianluigi Donnarumma e Alessia Elefante sposi in Puglia: dalle nozze blindate con i campioni del calcio alla festa di lusso, fino alla gaffe della giornalista in diretta Rai. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web