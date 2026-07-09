Grande successo per La Gioia – Summer Edition 2026 | raccolti 11.100 euro per la Fondazione Santobono Pausilipon

Da teleclubitalia.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì 8 luglio si è svolta la terza edizione di “La Gioia – Summer Edition 2026” al lido Playa Luna. La serata, dedicata a musica, spettacolo e solidarietà, ha raccolto 11.100 euro a favore della Fondazione Santobono Pausilipon. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e artisti, con un ricavato che sarà destinato a progetti di assistenza e ricerca. La somma finale supera di gran lunga le aspettative iniziali dell’organizzazione.

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Una serata di emozioni, spettacolo e solidarietà che ha superato ogni aspettativa. La terza edizione de "La Gioia – Summer Edition 2026", andata in scena mercoledì 8 luglio nella suggestiva location del lido Playa Luna, si è conclusa con uno straordinario risultato: 11.100 euro raccolti, che saranno devoluti alla Fondazione Santobono Pausilipon per sostenere i progetti dedicati ai piccoli pazienti. Sul palco si sono alternati alcuni dei protagonisti più apprezzati della scena artistica campana: Vincenzo Comunale, Federico Di Napoli, Peppe Ventura, Raffaele Nolli, Paolo Cerrone, Mary Cioffi, Justintime, Caiano, Pako Capuano, Sarra e Christian Key, accolti dagli applausi del pubblico. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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