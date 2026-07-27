Benjamin Mascolo ha dichiarato di non aver desiderato una figlia, ma Athena è nata il 7 ottobre 2025 alle 8:38. Ha affermato che avrebbe preferito un maschio, ritenendo più semplice la situazione. Mascolo ha aggiunto che intende insegnare alla figlia che l’amore non è controllo e che una casa non si trova negli sguardi sbagliati. La nascita di Athena ha portato un cambiamento nella sua vita, secondo quanto riferito.

Athena è nata il 7 ottobre 2025 alle ore 08:38 e da quel momento la vita di Benjamin Mascolo del duo musicale Benji e Fede è cambiata di nuovo. Il cantante modenese ha trasformato anni difficili in un racconto pubblico di consapevolezza, che passa dalla dipendenza dalle droghe, dalla relazione tormentata con Bella Thorne, fino al matrimonio con Greta Cuoghi e a una nuova stagione professionale con il ritorno in duo con Federico Rossi. In un post pubblicato sui profili social, Mascolo ha voluto tracciare un bilancio della sua nuova “vita” di padre. “ Non volevo una figlia, poi ne è arrivata una “, è l’incipit del video che lo ritrae assieme alla piccolina in vari momenti della giornata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non volevo una figlia, poi ne è arrivata una. Un maschio sembrava più semplice. Le insegnerò che l’amore non è controllo e che una casa non si cerca negli occhi sbagliati”: parla Benjamin Mascolo

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El hombre que salvó era un magnate. Se enamoró de ella y la convirtió en su esposa.

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