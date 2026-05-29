Lipedema | una donna che ne soffre e una dottoressa che se ne occupa in studio spiegano che cosa comporta la malattia che rende le gambe gonfie e dolenti

Una donna con lipedema ha gambe gonfie e dolenti, segni evidenti della malattia. Una dottoressa specializzata spiega che questa condizione, spesso sottodiagnosticata, non è legata a ritenzione idrica o obesità. La malattia causa accumulo di tessuto adiposo anomalo, portando a gonfiore e dolore persistente nelle gambe. La diagnosi corretta rimane difficile, e molte pazienti non ricevono cure adeguate.

Nonostante venga frequentemente confuso con l’obesità, il lipedema non risponde né alle diete, né all’esercizio fisico: la distribuzione del grasso patologico, infatti, resta invariata anche in presenza di avvenuto dimagrimento. La condizione viene inoltre spesso scambiata per il linfedema, disturbo legato all’accumulo di liquidi linfatici, sebbene si tratti di due malattie differenti che in alcuni casi possono coesistere. Descritto per la prima volta alla Mayo Clinic negli anni Quaranta, il lipedema continua ancora oggi a essere sottodiagnosticato e poco conosciuto dalla comunità medica. Eppure, secondo le stime riportate dalla Lipedema Foundation, colpirebbe circa una donna su dieci. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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