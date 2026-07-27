Uno studio internazionale coordinato dal Weizmann Institute of Science ha scoperto che il principio attivo del Viagra può rallentare la diffusione delle metastasi tumorali. La ricerca, basata su analisi di laboratorio e dati clinici, ha coinvolto oltre 40 pazienti. Secondo i risultati, il farmaco potrebbe avere effetti benefici oltre l’uso contro la disfunzione erettile, mostrando una possibile azione contro le cellule tumorali e le metastasi. La scoperta è ancora in fase di studio e non ci sono ancora approvazioni ufficiali.

Il principio attivo del Viagra è in grado di frenare la diffusione delle metastasi tumorali. A rilevarlo è uno studio internazionale coordinato dal Weizmann Institute of Science, che attraverso analisi di laboratorio e dati clinici raccolti su oltre 40.000 pazienti in vent’anni, ha scoperto come questo farmaco agisca come un inaspettato sabotatore biologico. Intrappolando il colesterolo all’all’interno di specifici magazzini cellulari, il “sildenafil” impedisce alle cellule maligne di acquisire la flessibilità necessaria per distaccarsi dal tumore originario e colonizzare il resto del corpo, aprendo nuove e promettenti strade per la terapia oncologica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Non solo sesso: il Viagra fa “miracoli” anche contro i tumori e le metastasi. Uno studio svela i benefici

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