A Klagenfurt, in Austria, si registra un afflusso di visitatori lungo il canale e le piste ciclabili, con persone che corrono e pedalano. La città si anima con l’atmosfera di un grande evento, mentre nelle Alpi della Carinzia si alternano momenti di relax in spa e sfide tra atleti che affrontano limiti fisici estremi. La regione offre un weekend di fresco, con attività sportive e momenti di benessere, a pochi passi dall’Italia.

C’è l’atmosfera tipica dei grandi eventi a Klagenfurt, in Austria. Lungo il canale e le ciclabili è un viavai di persone che corrono e pedalano in sella alle proprie biciclette. Non sono atleti improvvisati: lo si capisce tanto dai muscoli guizzanti sotto gli outfit sportivi quanto dagli occhi che non ammettono distrazioni e restano concentrati sulla strada. Si stanno preparando per l’ Ironman, una delle competizioni di triathlon più dure al mondo, che ogni anno, nel mese di giugno, richiama in città partecipanti da ogni dove. Siamo stati in Carinzia, e mai avremmo pensato di commuoverci fino alle lacrime assistendo alle gesta di 3.000 sportivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Non solo Dolomiti, la nostra guida per un weekend al fresco ad un passo dall’Italia: viaggio tra le Alpi della Carinzia, tra spa e “uomini d’acciaio” che sfidano i limiti umani

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