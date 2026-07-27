I turisti a Serina si sono lamentati per il rumore delle mucche e dei loro campanacci. Il sindaco ha risposto che non può firmare un’ordinanza per silenziare la natura o gli animali. Le proteste sono arrivate da alcuni visitatori che si trovano nella zona. Nessuna misura è stata adottata contro il rumore degli animali. La discussione si è concentrata sulla possibilità di limitare i suoni prodotti dagli animali al pascolo.

Le lamentele di alcuni villeggianti per il rumore dei campanacci delle mucche hanno acceso il dibattito a Serina, in Valle Brembana. A intervenire è stato il sindaco Michele Villarboito, che ha scelto anche l’ironia per rispondere alle critiche e difendere una delle caratteristiche più autentiche della vita in montagna: “Un sindaco può mediare su tantissime questioni, ma non posso firmare un’ordinanza per silenziare la natura o imporre il silenzio agli animali da pascolo”, ha dichiarato il primo cittadino al Corriere della Sera. Un messaggio ribadito anche sui social attraverso una vignetta satirica. Villarboito ha sottolineato che la sua amministrazione è pronta ad ascoltare tutti, ma invita anche chi sceglie la montagna a comprenderne le caratteristiche: “La mia porta resta aperta a tutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non posso firmare un’ordinanza per silenziare la natura o imporre il silenzio agli animali”: i turisti in vacanza a Serina si lamentano per i rumori delle mucche, il sindaco risponde così

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