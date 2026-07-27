Non costringevo gli alunni a guardare le dirette i social distorcono la realtà Avrei potuto lasciare la scuola per dedicarmi completamente alla carriera pubblica ma non l’ho fatto | così Vincenzo Schettini

Vincenzo Schettini ha dichiarato di non aver obbligato gli studenti a seguire le dirette, affermando che i social media distorcono la realtà. Ha anche affermato di aver scelto di non lasciare la scuola per dedicarsi alla carriera pubblica, nonostante i successi ottenuti in televisione, con un libro bestseller e uno spettacolo teatrale con oltre cento repliche e centomila spettatori. Schettini si definisce ancora un professore.

“Posso avere successo in televisione, aver scritto un libro bestseller, aver portato in un teatro uno spettacolo con oltre cento date sold out e centomila spettatori, ma io resto un professore. Lo sono in classe e anche sul palco”. Nell’ultimo anno le critiche lo hanno travolto e si è sentito “ vulnerabile “. Ha intrapreso un percorso di terapia perché “volevo un professionista accanto a me”. Ma Vincenzo Schettini, conosciuto sul web anche come La fisica che ci piace, non rinnega la sua vocazione: prima di tutto, l’insegnamento. Lo ha ricordato in un’intervista a Vanity Fair, in cui ha parlato delle contestazioni sollevate da alcuni ex studenti e del loro rapporto con gli insegnanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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