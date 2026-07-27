Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti, potrebbe partecipare alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. La sua presenza in tv rappresenterebbe il suo debutto nel programma. Le trattative sono in corso e non sono stati ancora confermati i dettagli ufficiali. La notizia circola tra le indiscrezioni che riguardano il cast di questa stagione.

Tra trattative e colpi di scena, il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle continua a prendere forma. E questa volta il nome destinato a far discutere è quello di Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe vicina a sbarcare sulla pista da ballo di Rai 1. Un’ipotesi che, se confermata, rappresenterebbe uno dei colpi più importanti messi a segno da Milly Carlucci negli ultimi anni, portando in televisione un volto che ha sempre preferito mantenere un profilo riservato nonostante la grande esposizione mediatica. Totti, Noemi Bocchi concorrente di Ballando con le Stelle 2026?. L’anticipazione arriva da Giuseppe Candela, che parla di una trattativa ormai ben avviata tra la produzione di Ballando con le Stelle e Noemi Bocchi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Noemi Bocchi verso Ballando con le Stelle, la prima volta in tv della compagna di Totti

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Noemi Bocchi verso Ballando con le Stelle Il colpo di Milly Carlucci dopo il no di Chanel Totti

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