Noemi Bocchi potrebbe partecipare alla prossima edizione di Ballando con le stelle. Le voci circolano tra le fonti vicine al programma, senza conferme ufficiali. Se la sua presenza sarà confermata, la trasmissione potrebbe attirare maggiore attenzione e aumentare gli ascolti. Al momento, non ci sono annunci ufficiali da parte degli organizzatori o dei rappresentanti della produzione.

Se le indiscrezioni che stanno trapelando in questi giorni saranno confermate, la nuova edizione di Ballando con le stelle avrà tutte le carte in regola per fare record di ascolti. Non soltanto Barbara D'Urso in giuria, al posto di Selvaggia Lucarelli, ma anche la presenza tra i concorrenti di una persona che, nonostante la storia d'amore con uno dei calciatori più talentosi e amati degli ultimi decenni, non ha mai rilasciato interviste o dichiarazioni: Noemi Bocchi, da oltre tre anni fidanzata con Francesco Totti. A lanciare la bomba è il magazine Chi, secondo il quale Milly Carlucci e la sua squadra, dopo averla a lungo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Ballando con le stelle.

© Gazzetta.it - Ballando con le stelle, Noemi Bocchi tra i concorrenti? Le ultime indiscrezioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ballando con le stelle, Milly spiazza e sorprende: Noemi Bocchi concorrenteNoemi Bocchi, conosciuta come compagna di un ex calciatore, partecipa per la prima volta a un programma televisivo di danza.

BALLANDO CON LE STELLE: LE ULTIME INDISCREZIONI CHOC SULLA GIURIADurante la prossima stagione di Ballando con le Stelle, la 21ª, si prevede un cambiamento nella composizione della giuria.

Temi più discussi: Francesco Totti e Noemi Bocchi: la foto ai Caraibi con tutti i figli smentisce le tensioni tra lei e Chanel; Francesco Totti e Noemi Bocchi, le vacanze insieme; Francesco Totti e Noemi Bocchi, vacanza da sogno a Turks e Caicos con la famiglia allargata e felice; Brutto incidente per Noemi: dinamica, prognosi e prime parole dall’ospedale.

IL COLPO DI MILLY CARLUCCI: NOEMI BOCCHI VERSO BALLANDO CON LE STELLE (DOPO IL NO DI CHANEL TOTTI) Anteprima C'è Chi dice mercoledì in edicola x.com

La firma non c'è ancora stata, ma la trattativa sarebbe ormai a uno stadio molto avanzatoNoemi Bocchi, da più di tre anni al fianco di Francesco Totti, sarebbe a un passo dalla firma per diventare concorrente di Ballando con le stelle. Ecco cosa sappiamo. gazzetta.it

Totti, Noemi Bocchi verso Ballando con le Stelle: il retroscenaNoemi Bocchi, compagna di Francesco Totti da quattro anni, sarebbe pronta a scendere in pista per Milly Carlucci insieme ad Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri ... corrieredellosport.it