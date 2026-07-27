No Tav secondo voi è terrorismo?

Notizia in breve

Due persone sono state arrestate in relazione a un episodio legato al movimento No Tav. La polizia ha fermato uno dei sospetti con l’accusa di aver partecipato a un atto di vandalismo durante una manifestazione. La stessa persona è stata successivamente interrogata e rilasciata. La questura ha confermato che sono in corso indagini per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi di violenza. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla natura dell’episodio.