No Tav secondo voi è terrorismo?
Due persone sono state arrestate in relazione a un episodio legato al movimento No Tav. La polizia ha fermato uno dei sospetti con l’accusa di aver partecipato a un atto di vandalismo durante una manifestazione. La stessa persona è stata successivamente interrogata e rilasciata. La questura ha confermato che sono in corso indagini per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi di violenza. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla natura dell’episodio.
{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Segui gli aggiornamenti su Terrorismo.
FBI Warning: Iran Could Attack Inside America
Notizie e thread social correlati
Terrorismo, arrestati sette anarchici per il sabotaggio della linea TAVSette persone sono state arrestate con l’accusa di aver sabotato la linea ferroviaria TAV durante le Olimpiadi di Milano-Cortina.
Terrorismo no Tav: oltre 50 agenti feriti. Meloni: «Attacco allo Stato». Sinistra mutaOltre 50 agenti sono rimasti feriti durante un attacco contro i cantieri in Val di Susa, dove un gruppo di incappucciati ha lanciato sassi, bottiglie...
Argomenti più discussi: No Tav, assalto al cantiere in Val di Susa: bruciate 2 camionette dei carabinieri. Chiusa autostrada A32; Onorato frigna e minaccia querele: Camerata? Il Giornale mi diffama.
Come ogni anno, migliaia di antagonisti all’assalto del Tav Fallite le norme di Piantedosi e Salvini, tra Daspo violati e fermi inutili (di Vincenzo Bisbiglia) facebook
Capo della polizia in Val di Susa, fermati quattro antagonisti stranieriIdentificate dalla polizia 436 persone per gli scontri di ieri alla protesta dei No Tav in Val di Susa, di cui una parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Le loro posizioni sono ora al vaglio ... msn.com
No Tav, 126 agenti feriti dagli estremisti. Identificati stranieri da Francia, Germania e BelgioSalgono a 126 i feriti tra le forze dell'ordine a seguito degli scontri avvenuti ieri in Val di Susa, in particolare al cantiere Tav di Chiomonte, durante la manifestazione del movimento No Tav nell'a ... msn.com