No Tav secondo voi è terrorismo?

Da liberoquotidiano.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due persone sono state arrestate in relazione a un episodio legato al movimento No Tav. La polizia ha fermato uno dei sospetti con l’accusa di aver partecipato a un atto di vandalismo durante una manifestazione. La stessa persona è stata successivamente interrogata e rilasciata. La questura ha confermato che sono in corso indagini per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi di violenza. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla natura dell’episodio.

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