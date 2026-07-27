No Tav l' affondo di Meloni | Non è dissenso questa è violenza organizzata

Da liberoquotidiano.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel corso di scontri avvenuti sabato scorso contro l’infrastruttura Torino-Lione, 120 agenti delle forze dell’ordine sono rimasti feriti. La premier ha commentato che si tratta di violenza organizzata, non di semplice dissenso, e ha sottolineato che la scena mostrata non rappresenta una contestazione pacifica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“120 operatori delle forze dell’ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l’infrastruttura dell’alta velocità Torino-Lione. Uno scenario che si vede molto bene qui dietro: non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata”: la premier Giorgia Meloni lo ha detto in un video pubblicato sui social a proposito dell'attacco al cantiere Tav di Chiomonte in Val di Susa, preso d'assalto dagli antagonisti sabato scorso. Dopo quanto accaduto, la presidente del Consiglio è andata sul posto, insieme al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, per incontrare il personale delle forze dell’ordine impegnato nelle attività di vigilanza e sicurezza del cantiere della linea ferroviaria ad alta velocità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

no tav l affondo di meloni non 232 dissenso questa 232 violenza organizzata
© Liberoquotidiano.it - No Tav, l'affondo di Meloni: "Non è dissenso, questa è violenza organizzata"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Assalto no Tav, Meloni: Scontri non sono dissenso, ma violenza organizzata e premeditataSabato scorso, negli scontri contro l'infrastruttura Torino-Lione, 120 agenti delle forze dell'ordine sono rimasti feriti.

No Tav, Meloni: "No dissenso, ma violenza organizzata. Lo Stato c'è e non intende indietreggiare"Durante gli scontri di sabato tra No Tav e forze dell’ordine in Val di Susa, 120 agenti sono rimasti feriti.

Argomenti più discussi: No Tav, Cirio: Ogni anno solo violenza. L'affondo alla sinistra: Condannano e aggiungono sempre un 'ma'; Scontri No Tav, Meloni: Grave aggressione alle Istituzioni; Fratelli d’Italia attacca Bergamaschi: Solidarietà a Lepore è ipocrisia politica; No Tav: cantieri assaltati in Val Susa, incendiate due camionette Cc, feriti 60 agenti (FOTO).

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web