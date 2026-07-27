Nel corso di scontri avvenuti sabato scorso contro l’infrastruttura Torino-Lione, 120 agenti delle forze dell’ordine sono rimasti feriti. La premier ha commentato che si tratta di violenza organizzata, non di semplice dissenso, e ha sottolineato che la scena mostrata non rappresenta una contestazione pacifica.

“120 operatori delle forze dell’ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l’infrastruttura dell’alta velocità Torino-Lione. Uno scenario che si vede molto bene qui dietro: non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata”: la premier Giorgia Meloni lo ha detto in un video pubblicato sui social a proposito dell'attacco al cantiere Tav di Chiomonte in Val di Susa, preso d'assalto dagli antagonisti sabato scorso. Dopo quanto accaduto, la presidente del Consiglio è andata sul posto, insieme al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, per incontrare il personale delle forze dell’ordine impegnato nelle attività di vigilanza e sicurezza del cantiere della linea ferroviaria ad alta velocità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - No Tav, l'affondo di Meloni: "Non è dissenso, questa è violenza organizzata"

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