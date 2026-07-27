Il Movimento No Tav ha annunciato una conferenza stampa al presidio di Venaus, denunciando che l’opera sta danneggiando la salute e l’ambiente. Secondo un portavoce del movimento, nella zona vengono estratti amianto e uranio dalla montagna, causando danni alla natura e potenziali rischi sanitari. La protesta si concentra sulla percezione di un impatto negativo dell’opera sulla comunità locale e sull’ecosistema.

Il Movimento No Tav, sui propri canali social, ha convocato una conferenza stampa al presidio di Venaus. “Questa opera sta devastando la nostra salute e la natura, visto che dalla montagna tirano fuori amianto e uranio – dice Nicoletta Dosio del Movimento No Tav. “Vogliamo far parte di questo movimento che non vuole accettare quello che gli viene imposto” sottolinea Matilde, giovane attivista. “Vogliamo opporci a questa grandissima opera che ci toglie spazi e soldi che dovrebbero essere destinati a ospedali, istruzione e trasporti”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - No Tav, gli attivisti: "E' un'opera devastante per la salute e per la nostra economia"

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